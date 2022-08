Maltempo in Piemonte, nubifragio nel Cuneese: disagi e allagamenti

Un violento nubifragio si è abbattuto ieri sera, poco dopo le 19, sui Comuni di Revello, Barge e Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. Le centraline del servizio meteo dell'Arpa hanno registrato oltre 80 millimetri di pioggia caduta in meno di un'ora (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A TORINO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).

Gli interventi dei vigili del fuoco nel Cuneese

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e problemi dovuti ad auto in panne o bloccate lungo le vie di campagna, con i campi trasformati in acquitrini e le vie del centro storico di Revello e Barge in torrenti.