Briancon, chi era Carlotta Grippaldi: la 27enne morta in Francia

Carlotta Grippaldi, la 27enne morta in Francia colpita da una persiana, era laureata in economia e commercio all'università di Torino con un master in marketing e digital management. Ed era un'appassionata di montagna: nel 2019 dopo avere superato l'esame, si era iscritta all'albo regionale dei maestri di sci, attività che esercitava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese.

Gli studi

Carlotta aveva studiato alla facoltà di economia e commercio dell'università di Torino e, nel 2020, aveva anche ottenuto un master in marketing, omnichannel sales & digital management.