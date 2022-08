Juventus, Kostic è atterrato a Caselle: ora visite e firma

Kostic è a Torino, l'avventura con la Juventus può iniziare. L'ex Eintracht Francoforte, che non era in campo ieri a Helsinki nella finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid (vittoria dei Blancos per 2-0), è sbarcato in Italia e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto triennale da 3,5 milioni all’anno bonus compresi. Al club tedesco, invece, una cifra complessiva di 17 milioni di euro, compresi di bonus.