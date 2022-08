Covid Piemonte, il bollettino: 674 casi su 8.789 tamponi

Salute e Benessere

Covid, quarta dose in stallo. Appello delle Regioni: "Vaccinatevi"

A ormai un mese dal via libera per gli over 60, la curva vaccinale registra un sostanziale stallo, con poche decine di migliaia di somministrazioni al giorno, complici il periodo estivo e le ferie d'agosto. La fascia d'età che meglio ha risposto all'appello è quella degli over 80. La vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti: 'Non aspettare ancora'

Al momento la fascia d'età che ha risposto meglio all'appello è quella degli over 80, numeri bassi invece per quella tra i 60 e i 69 anni. Dalle Regioni è arrivato l'ennesimo invito ad aderire alla campagna vaccinale, con la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha sollecitato i concittadini a "non aspettare ancora"