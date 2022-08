Incidente sul lavoro: ferito agricoltore nel Torinese

Stava lavorando in un campo a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, l’agricoltore che ha perso la gamba destra dopo l’incidente di cui è rimasto vittima ieri. L’uomo, 51 anni, originario di Lusigliè, secondo quanto ricostruito avrebbe messo la gamba, per cause ancora da chiarire, troppo vicino alla motopompa in funzione utilizzata per irrigare i campi. Trasportato d’urgenza al Cto di Torino, ha subito una delicata operazione chirurgica. I carabinieri e gli ispettori Spresal (servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) indagano sulle dinamiche dell’incidente.