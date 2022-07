In Italia 3,2 milioni di lavoratori in nero: dati regione per regione

1/9 ©IPA/Fotogramma

I numeri dei lavoratori in nero presenti in Italia non conoscono crisi: secondo gli ultimi dati disponibili - riferiti a inizio 2020 - , nel nostro Paese due anni fa c'erano 3,2 milioni di occupati irregolari

GUARDA IL VIDEO: Foggia, regolarizzazione divide sindacati e lavoratori