Maltempo Piemonte, notte di lavoro per vigili del fuoco ad Alessandria

Iniziato nella prima serata, è proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco nell'Alessandrino per il maltempo. Impegnati, soprattutto, nella messa in sicurezza di alberi e pali delle linee elettriche - con temporanei black-out - e telefoniche caduti in strada o resi pericolanti da temporali e vento che hanno interessato la provincia nella tarda serata di ieri. (IL METEO IN PIEMONTE)

Gli interventi

Trentacinque gli interventi terminati, ancora un paio in corso, soprattutto nel Monferrato al confine con il Vercellese. A Quargnento, pochi chilometri da Alessandria; a San Rocco di Gamalero, verso l'Acquese. Verifiche, fortunatamente senza criticità operativa, per tetti e coperture di edifici, così come per possibili situazioni di allagamenti e infiltrazioni d'acqua.