Torino, arrivato Sergio Mattarella per giuramento Allievi carabinieri

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (che oggi compie 81 anni), è arrivato in piazza Castello a Torino, dove presenzierà alla cerimonia del giuramento degli Allievi carabinieri del 140/o corso intitolato ad Alberto La Rocca, carabiniere Medaglia d'Oro al Valor Militare, che nell'agosto 1944 si consegnò ai tedeschi a Fiesole per salvare la vita di 10 ostaggi civili che sarebbero stati uccisi in conseguenza della sua fuga per unirsi alle brigate partigiane. Il Capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati, accompagnato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

La cerimonia cade nel bicentenario dalla fondazione della prima scuola di formazione dell'Arma dei carabinieri, che la Città di Torino ospita dal 1822. Il 12 ottobre 1822, infatti, il re di Sardegna Carlo Felice emanò a Torino le Regie Patenti con le quali istituì la figura dell'Allievo carabiniere.