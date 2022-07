Incidente sul lavoro in Val di Susa: un ustionato e 2 intossicati

Economia

Il bonus benzina è valido per i dipendenti del settore privato e può essere utilizzato per tutti i carburanti e per le ricariche elettriche dei veicoli. Verrà erogato direttamente dai datori di lavoro attraverso un voucher: tutti i dettagli

L'agenzia delle entrate ha chiarito le modalità in cui verrà elargito il bonus carburante fino a un massimo di 200 euro per i lavoratori dipendenti e i casi in cui il voucher non può essere erogato