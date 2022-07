Sciopero taxi a Torino, manifestazione in piazza Vittorio Veneto

Oltre duecento tassisti hanno occupato con le loro auto l'intera piazza per protestare contro il Ddl concorrenza

Manifestazione in piazza Vittorio Veneto a Torino dove oltre duecento tassisti hanno occupato con le loro auto l'intera piazza per protestare contro il Ddl concorrenza. A causa della protesta, i taxi oggi sono praticamente introvabili in tutta la città, stazioni ferroviarie comprese.