Siccità, preleva acqua dal Po: multata azienda agricola

Ambiente

Ogni italiano consuma 245 litri di acqua al giorno, fino a 30 litri solo per lavarsi i denti, 50 litri per la doccia e oltre 100 litri per lavare la macchina. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha stilato una lista di accorgimenti da adottare in casa per una gestione più efficiente arrivando a un risparmio anche del 50%