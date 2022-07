Covid Piemonte, il bollettino: 4.309 casi su 23.732 tamponi

Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 10, mentre sono 355 quelli negli altri reparti (+14), non si registrano nuovi decessi

Sono 4.309 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Piemonte, con un tasso di positività del 18,2% rispetto ai 23.732 tamponi eseguiti, di cui 22.751 antigenici. Questi i dati riportati nell'aggiornamento quotidiano fornito dalla Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 10, mentre sono 355 quelli negli altri reparti (+14), non si registrano nuovi decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)