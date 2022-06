Carbonizzata in auto: l’omicida ha messo la vittima nel bagagliaio

E' quanto hanno ricostruito il procuratore di Alessandria Enrico Cieri e i carabinieri della compagna di Alessandria in merito all'omicidio di Norma Megardi. L'autore del delitto si trova ora in carcere

Ha caricato la vittima, forse ormai già senza vita, nel bagagliaio della sua auto portandola in una boscaglia praticamente inaccessibile dove ha poi appiccato il fuoco con due taniche di carburante agricolo sperando che le fiamme distruggessero tutto. È quanto ricostruito dal procuratore di Alessandria Enrico Cieri e dai carabinieri della compagna di Alessandria in merito all'omicidio di Norma Megardi, 74 anni, confessato da Luca Orlandi, 24 anni, l'affittuario di alcuni terreni e di un capannone agricolo di proprietà della vittima tra Sale e Isola S. Antonio, nell'Alessandrino. Il movente pare essere legato proprio al pagamento degli affitti. Il giovane si trova ora in carcere mentre i suoi genitori sono indagati a piede libero.