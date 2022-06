Maltempo nel Torinese, allagato centro commerciale a Rivoli

Il centro commerciale di Rivoli (Torino), in corso Susa, è stato chiuso oggi pomeriggio per i danni provocati dal violento acquazzone che si è abbattuto nella zona. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l'allagamento della galleria commerciale del supermercato e per il danneggiamento del controsoffitto. Dopo che i dipendenti sono stati fatti uscire i pompieri hanno proceduto con l'ispezione. I pannelli in cartongesso pericolanti sono stati staccati e l'area è stata messa in sicurezza. (LE PREVISIONI METEO IN ITALIA)