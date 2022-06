Elezioni comunali 2022: ballottaggio a Cuneo, candidati e come votare

Politica

Elezioni comunali 2022, com'è andata per i partiti: l'analisi

Il centrosinistra registra un buon risultato e sembra recuperare terreno rispetto al 2017: oltre a strappare Lodi al centrodestra al primo turno, se la gioca in altre 13 città, conducendo la partita in sette. Il centrodestra dove si presenta unito vince, diviso invece arranca. Fratelli d'Italia ha superato di netto la Lega nelle sue ex roccaforti, specialmente in Lombardia. In difficoltà il M5s

Si è concluso il primo turno delle elezioni amministrative per gli oltre 900 comuni che domenica scorsa hanno votato per rinnovare sindaco e consiglieri. Dopo i risultati, i leader politici tirano le somme. Ma com’è andata davvero per i partiti? Ecco l’analisi

Partiamo dai numeri. Su 26 capoluoghi di provincia chiamati al voto, in nove sono stati eletti sindaci di centrodestra (Rieti, Belluno, Pistoia, Palermo, Asti, Genova, La Spezia, Oristano e Messina), quattro vanno al centrosinistra (Lodi, Padova, Cuneo e Taranto), ci saranno 13 ballottaggi (in 7 è avanti il centrosinistra, in 6 il centrodestra)