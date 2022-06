Siccità Piemonte, Cirio: “Chiesto stato di calamità per agricoltura”

“Sono 70 anni che non c’è situazione simile. Se guardiamo le catene montuose non vediamo bianco, non ci sono riserve di neve che si accumula d’inverno e che poi si sciolgono d’estate e diventano acqua”. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto a Buongiorno su Sky TG24 in merito all’allarme siccità che affligge la sua regione.Poi ha spiegato: “Abbiamo tre ordine di criticità: una agricola, per la quale ho chiesto lo stato di calamità naturale. La seconda è energetica, produciamo energia elettrica con acqua, ma le società non hanno acqua per far girare le loro centraline. La terza è invece civile, rischiamo di non avere riserve di acqua potabile e i centri del Piemonte rischiano di andare in difficoltà. Ho convocato tavolo di crisi che durerà finché la situazione non migliorerà”