Allarme siccità, Cirio chiede lo stato di calamità per il Piemonte

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato a Roma la richiesta di stato di calamità per l'agricoltura a causa della persistente siccità . Lo riferisce la Regione Piemonte, annunciando per l'indomani un incontro per fare il punto della situazione.

Coldiretti: "A rischio culture di mais e foraggio"

In giornata Coldiretti Torino aveva chiesto alla Regione Piemonte lo stato di calamità per risarcire gli agricoltori colpiti dagli effetti della siccità e delle alte temperature. Secondo l'associazione sono a rischio sono soprattutto "le colture di mais e i prati stabili a foraggere, con diminuzioni dei raccolti che costringeranno gli allevatori a comprare fieno e mangimi a prezzi letteralmente impazziti che vedono rincari di oltre il 100% per effetto delle speculazioni sulla guerra in Ucraina". Spiega Coldiretti che nella seconda decade di giugno i danni per la siccità "ammontano già a oltre il 20% dei raccolti. Cifre che mettono a rischio la sopravvivenza di un comparto tipico dell'agricoltura del Torinese come l'allevamento bovino da carne e latte, che affrontano anche l'aumento dei costi dell'energia impiegata per esempio per il raffrescamento e la ventilazione forzata degli spazi di stabulazione degli animali".