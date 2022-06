Elezioni comunali ad Alessandria: chi sono i candidati e come si vota

Sono cinque i candidati sindaci di Alessandria. Per la coalizione Pd-Movimento 5 Stelle (a cui partecipano anche i Verdi, i Moderati e le civiche “Abonante Per Alessandria” e “Alessandria Civica”) corre Giorgio Angelo Abonante. Il centrodestra (Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Lega, le civiche “Cuttica per Alessandria” e “Per La Nostra Città”) è rappresentato da Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Con +Europa e altre tre liste (Alessandria Viva, Siamo Alessandria e Alessandria Pulita) si candida invece Giovanni Barosini. Gli ultimi due partecipano senza altre civiche al seguito: Angelo Mandelli per Il Popolo della Famiglia e Vincenzo Costantino per Italexit.

Come si vota

Per votare è necessario portare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono ammessi al voto tutti i cittadini maggiorenni presenti nelle liste elettorali. Non può votare chi ha una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici. Possono votare anche i cittadini europei che vivono in quella città, ma si devono iscrivere alle liste elettorali. Verrà eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. Si può scegliere il sindaco tracciando una X sul nome, sul simbolo della lista o esprimendo una preferenza per il consiglio comunale. Solo in caso di parità assoluta di voti tra due candidati si procederà a un ballottaggio fra i due che hanno ottenuto più consensi. Il secondo turno si dovrà svolgere la seconda domenica successiva al primo turno e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il più anziano tra gli sfidanti. Si potrà infine votare per il referendum sulla Giustizia: saranno distribuite agli elettori cinque schede di colore diverso, ognuna contenente un quesito.