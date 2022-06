Torino, libero l'uomo ripreso mentre corre con il machete per strada

L'uomo durante l'udienza di convalida del fermo per lesioni aggravate aveva sostenuto di essere stato lui vittima di un'aggressione da parte di alcuni spacciatori e di aver raccolto il machete da terra. Per il 28enne è stato disposto l'obbligo di firma

È tornato libero il 28enne di origine marocchina filmato mercoledì scorso mentre, armato di machete, inseguiva un suo connazionale per le strade del quartiere Aurora, a Torino.

La scarcerazione del 28enne

Il giudice Piergiorgio Balestretti ha accolto la richiesta di scarcerazione del suo difensore, l'avvocato Francesca D'Urzo. Per lui è stato disposto come misura l'obbligo di firma. In tribunale a Torino sono stati ascoltati alcuni testimoni. L'uomo durante l'udienza di convalida del fermo per lesioni aggravate aveva sostenuto di essere stato lui vittima di un'aggressione da parte di alcuni spacciatori e di aver raccolto il machete da terra. La polizia l'aveva arrestato su un tram della linea 4. L'udienza è stata rinviata a mercoledì.