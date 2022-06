Maltempo in Piemonte, nuova allerta gialla per temporali

Temporali anche forti sono previsti domani in Piemonte, con allerta meteo di livello giallo sulle zone pedemontane e montane alpine occidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti

Temporali anche forti sono previsti domani in Piemonte, con allerta meteo di livello giallo sulle zone pedemontane e montane alpine occidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti. Lo segnala l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Dopo l'instabilità pomeridiana prevalentemente limitata alle zone montane e pedemontane alpine, domani il rischio piogge sarà più diffuso con temporali anche di forte intensità. Un miglioramento è atteso dalla serata di domani. (LE PREVISIONI IN ITALIA)