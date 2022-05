Donna uccisa a Valenza, in appello confermato ergastolo per 48enne

E' stata confermata dalla Corte di assise di appello a Torino la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Michele Venturelli, l'orafo 48enne accusato di avere ucciso Ambra Pregnolato, maestra di 41 anni con cui aveva una relazione. L'omicidio fu commesso il 21 gennaio 2020 a Valenza (Alessandria). La donna fu colpita con decine di martellate. Secondo quanto si apprende la donna aveva comunicato a Venturelli di non volere lasciare il marito e di non volere andare a vivere con lui. Al processo d'appello Venturelli è stato assistito dall'avvocato Vincenzo Coluccio, che annuncia ricorso in Cassazione.