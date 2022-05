Verbania, incidente sul lavoro sulla A26: grave operaio di 39 anni

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Novara un operaio di 39 anni caduto dall'area sovrastante la galleria Vevera, sull'autostrada A26 Geova-Gravellona nel territorio di Verbania, mentre effettuava la manutenzione delle reti di recinzione.

L'incidente sul lavoro e i soccorsi

A dare l'allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito provveduto al trasferimento in codice rosso dell'uomo, ora ricoverato in Rianimazione. Secondo quanto si apprende, l'operaio lavora per una impresa appaltatrice, ed è caduto per cause in corso di accertamento da parte dello Spresal dell'Asl del Vco. Sul posto anche i tecnici della Direzione di Tronco di Genova di Aspi, che segue l'evolversi delle condizioni di salute dell'uomo, e la polizia stardale di Romagnano Sesia.