Eurovision 2022, Torino prolunga orari musei: eventi e ingressi gratis

Orari prolungati e iniziative nei musei di Torino in occasione dell'Eurovision Song Contest. Dal 10 al 14 maggio le istituzioni museali cittadine propongono aperitivi, visite guidate, ingressi gratuiti e sconti.

Gli orari e le promozioni

In particolare da oggi a venerdì Palazzo Madama, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea e il Museo di Arte Orientale saranno aperti fino alle 21 e fino alle 23 sabato, con ingresso ridotto per i possessori di biglietto Eurovision; ingresso gratuito invece per le 40 delegazioni dei Paesi partecipanti. Aperto invece dalle 8 alle 20 il Museo Egizio, mentre il Museo del Cinema, con l'ascensore panoramico, permetterà l'accesso fino alle 21 il venerdì e il sabato per tutto il mese di maggio. Apertura fino alle 21 il 14 maggio al Museo Nazionale dell'Automobile, con la promozione 2x1.

I Musei Reali organizzano invece il 13 maggio 'Una notte ai Giardini Reali', con visita e aperitivo, mentre il 14 maggio, Festa dei Musei, saranno aperti dalle 19.30 alle 23 con biglietto a 1 euro. Dal 13 al 15 maggio, il Museo Pietro Micca propone una visita guidata in inglese e visite con audioguide in francese, inglese, spagnolo e tedesco e visita guidata gratuita per la Notte dei Musei, con la partecipazione del Gruppo Storico.