Eurovision a Torino, strade chiuse e modifiche alla viabilità

Al via questa sera a Torino l'Eurovision Song contest: per lo svolgimento della manifestazione e delle iniziative collaterali è prevista una serie di modifiche alla circolazione. Provvedimenti che interessano le zone intorno al Pala Olimpico e al Parco del Valentino (EUROVISION: LO SPECIALE).

Le strade chiuse

Chiusi al traffico, fino al 14 maggio, il controviale sud di corso Vittorio Emanuele II tra corso Massimo D'Azeglio e viale Virgilio, il tratto dietro l'Arco Monumentale all'entrata del Valentino, viale Virgilio, tra corso Vittorio Emanuele e l'ingresso della zona a traffico limitato, e viale Medaglie D'Oro, da piazza Levi Montalcini a viale Ceppi.

Inoltre in viale Virgilio e viale Mattioli transito e sosta sono consentiti solo a mezzi autorizzati dagli organizzatori. Fino al 20 maggio poi sarà anche chiusa al traffico la carreggiata laterale ovest di corso Galileo Ferraris, tra piazza Costantino il Grande e piazzale Grande Torino e da questo al civico 282. Non sarà possibile transitare e sostare anche in corso Montelungo, nell'area interna a Piazza d'Armi. Dai divieti sono esclusi i mezzi autorizzati, di soccorso e delle forze dell'ordine.

Troppi spettatori per i Negrita, caos al Valentino

Intanto ieri sera all'Eurovision Village, la struttura allestita al parco del Valentino per ospitare gli eventi collaterali della kermesse musicale, è stato bloccato il traffico e corso Massimo D'Azeglio chiuso alle auto dalla polizia municipale per motivi di sicurezza. Il pubblico arrivato per il concerto dei Negrita ha "sfondato" i cordoni della vigilanza e degli steward. dopo la decisione, quando lo spazio per assistere alla perfomance era esaurito, di chiudere l'ingresso all'area poco dopo le 22. Le persone che da ore erano in coda per entrare, dopo aver protestato a gran voce, hanno scavalcato da diversi punti i nastri che delimitano l'area. Il tutto è durato una mezz'ora con la band che dal palco ha invitato i fan alla calma. Sul posto anche le forze dell'ordine.