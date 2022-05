Torino, sorpresa mentre spaccia droga: arrestata

È stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale perché al momento dell'arresto ha dato in escandescenza

Una donna è stata arrestata dopo essere stata sorpresa mentre stava cedendo una dose di droga a un'altra persona. Perquisito il suo alloggio, è stato trovato tutto l'occorrente per confezionare lo stupefacente, eroina e cocaina in particolare. La donna è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale perché, al momento dell'arresto, ha dato in escandescenza.

Il giro di spaccio

Secondo quanto ricostruito, per rifornirsi di droga i "clienti" arrivavano anche da fuori Torino. È stato proprio il continuo via vai di persone, in uno stabile nei pressi di piazza Bengasi, a consentire alla polizia l'individuazione della donna. Le manette sono scattate dopo una serie di appostamenti, e di controlli, nel momento in cui la pusher stava cedendo una dose.