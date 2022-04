Torino, incendio in periferia: notte di lavoro per i vigili del fuoco

È proseguito tutta la notte l'intervento dei vigili del fuoco in strada della Barberina, alla periferia nord di Torino, per l'incendio che dal pomeriggio di ieri ha interessato una discarica di masserizie, pneumatici e altro materiale mai smaltito. In fiamme anche una tettoia all'esterno di un capannone di una ditta di traslochi.

Lo spegnimento

Il rogo è stato spento e, poco prima delle 7 di questa mattina, sono terminate anche le operazioni di bonifica. I tecnici Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, hanno effettuato campionamenti di aria presso l'area esterna per verificare l'eventuale presenza di sostanze tossiche provenienti dalla combustione dei rifiuti. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche la polizia.