Incendio a Torino, in fiamme un deposito in periferia

Un vasto incendio è scoppiato alla periferia nord di Torino, in via della Barberina, all’esterno di un capannone industriale. In fiamme diversi cumuli di masserizie e pneumatici accatastati in una discarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino con numerose squadre e il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Dal rogo si è levata una spessa colonna di fumo nero alta centinaia di metri visibile da tutta la città e da molti comuni nell'area metropolitana.