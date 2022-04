Saluzzo, bimbo morto in azienda agricola: procura Cuneo apre inchiesta

La procura di Cuneo ha aperto un'inchiesta sulla morte del bambino di due anni, Andrea Allemandi, sbalzato dal trattore sul quale era salito nell'azienda agricola di famiglia sulla collina di Saluzzo (in provincia di Cuneo). La tragedia è avvenuta nella serata di Pasquetta. La salma del bambino si trova nelle camere mortuarie dell'ospedale di Saluzzo, a disposizione del magistrato. Nella cascina sono stati posti i sigilli nell'area dell'incidente.

La vicenda

Il piccolo sarebbe salito sul mezzo agricolo e avrebbe toccato qualche leva dei comandi facendolo spostare e scivolare in una scarpata. Soccorso dal padre che l'ha trovato in condizioni gravissime, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. La tragedia è accaduta in una cascina isolata dove la famiglia Allemandi, che ha un altro figlio, di 4 anni, gestisce un'azienda agricola specializzata nella produzione di frutta e ortaggi.