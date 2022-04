Incidente in azienda agricola nel Cuneese, muore bimbo di 2 anni

Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio dei carabinieri di Saluzzo che stanno conducendo le indagini, il piccolo potrebbe essere stato coinvolto in un incidente con un trattore nell'azienda di famiglia. Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita

Tragedia in una azienda agricola di Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove è morto un bimbo di due anni. Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, il piccolo potrebbe essere stato coinvolto in un incidente con un trattore. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. Troppo gravi le ferite riportate dal bambino: i familiari lo hanno portato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Saluzzo, ma le sue condizioni erano gravissime. Inutile il tentativo dei medici di salvarlo.