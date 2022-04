Doping al Palio di Asti del 2014, imputati assolti anche in appello

Sono stati assolti anche in Appello gli imputati, una ventina tra fantini e proprietari di cavalli, per i presunti casi di doping al Palio di Asti del 2014. Già assolti in primo grado dal Tribunale di Asti, il pm Laura Deodato aveva impugnato la sentenza.

“Nessun maltrattamento fu inflitto ai cavalli”

"La sentenza della Corte conferma, così come già stabilito dal Tribunale di Asti, che nessun maltrattamento fu inflitto ai cavalli prima e durante il Palio del 2014. Sono estremamente soddisfatto del risultato, che sgombra tutte le nuvole che si erano addensate sulla nostra festa", commenta l'avvocato Alberto Pasta, uno dei difensori nel processo nonché assessore al Palio. "Sono contento di aver potuto dare il mio contributo in questa vicenda conclusasi nel migliore dei modi e sono molto contento che sia stato riconosciuto, finalmente in modo definitivo, che non vi è stato alcun maltrattamento ai cavalli. Il nostro Palio può ripartire con serenità lasciandosi alle spalle questa parentesi", aggiunge l'avvocato Marco Scassa, un altro dei difensori.