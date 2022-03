Torino, medico No vax resta in carcere: convalidato l'arresto

"La misura in carcere è proporzionata alla pericolosità sociale", sostiene il giudice che ha respinto la richiesta di scarcerazione di Giuseppe Delicati, arrestato con le accuse di falso, per aver firmato centinaia di esenzioni al vaccino anti Covid, e omicidio colposo

