Incendio in Valle Strona, ancora in fiamme la zona di Sambughetto

Continua a bruciare la vegetazione in Valle Strona, nella zona di Sambughetto e dell'alpe Campo nel Verbano Cusio Ossola, dopo l'incendio divampato sabato pomeriggio 26 marzo. Nella notte i vigili del fuoco, impegnati con le squadre del Comando provinciale di Verbania e con i volontari Aib, hanno messo in sicurezza alcune baite. Le fiamme si propagano lentamente, per l'assenza di vento, ma la siccità degli ultimi mesi rende difficile le operazioni di spegnimento, che vedono impiegati anche un elicottero Ericson e un canadair.

Da domenica notte un incendio è divampato anche nella zona di Gignese, nei pressi della chiesetta della Madonna del Sasso.