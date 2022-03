Incendio a Valstrona, boschi in fiamme

Continuano a bruciare i boschi di Valstrona, nel Vco, nella zona tra la località Sambughetto, alpe Campo e alpe Cipolla. Dopo una notte di lavoro da parte dei vigili del fuoco, le fiamme che ieri sera avevano già bruciato 20 ettari di vegetazione preoccupano il sindaco Luca Capotosti, che segue con apprensione le operazioni.

L'incendio

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, insieme con protezione civile comunale e carabinieri, ha permesso di proteggere l'abitato. In azione ci sono cinque squadre del comando provinciale, i volontari dell'Aib e un elicottero, ma l'incendio è difficile da spegnere a causa del clima secco degli ultimi mesi. E nella notte si è anche alzato il vento. "È peggio di ieri", dice il primo cittadino. In corso inoltre le indagini per stabilire le cause del rogo.