Torino, sospesa la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali

In attesa della decisione della Cassazione, il comune di Torino ha interrotto le trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Una decisione "presa con grande difficoltà in via cautelativa", annuncia il sindaco Stefano Lo Russo, destinatario di una comunicazione prefettizia che lo richiama ad attenersi alle norme ricordando che l'eventuale registrazione costituisce una violazione di legge. Il primo cittadino, che si è detto “amareggiato”, aggiunge: ”Dietro le leggi ci sono sentimenti, persone, bimbi, storie personali. È iniquo che un cittadino, a seconda del Paese in cui nasce, abbia diritti o no, è una violenza ed è su queste cose che si fonda l'unità di un continente”. Poche settimane fa, la Corte d'appello di Torino aveva rigettato il ricorso presentato dal Comune che sosteneva la validità del percorso intrapreso di riconoscimento e trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali.