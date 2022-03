Uccise artigiano a Vercelli, appello Torino riduce la pena a 24 anni

La corte di Assise di Appello di Torino ha ridotto a 24 anni di carcere la condanna per G.P., pensionato 74enne processato con l'accusa di aver ucciso a Vercelli l'artigiano Antonello Bessi. In primo grado, il 9 dicembre 2020, all'imputato era stato inflitto l'ergastolo.

Gli avvocati: “Continuiamo a sostenere innocenza imputato”

Secondo quanto affermato in aula dagli avvocati difensori, Francesca Orrù e Maria Grazia Ennas, nel corso del procedimento non sono stati approfonditi alcuni elementi importanti, tra cui la deposizione di un teste che vide Bessi prima della morte e la circostanza che dal registratore di cassa e dal marsupio della vittima non era stato portato via del denaro. "Noi - hanno commentato dopo la sentenza - continuiamo a sostenere che G.P. non è colpevole. Leggeremo le motivazioni e vedremo. Il processo non è finito: c'è ancora un grado di giudizio".

L’omicidio

Il delitto è del 4 settembre 2018, giorno in cui Bessi, riparatore di biciclette, fu trovato senza vita nel suo laboratorio, trafitto da una dozzina di coltellate. La prima ipotesi fu di un omicidio a scopo di rapina. Il pensionato, che conosceva la vittima, ha sempre sostenuto di essere innocente.