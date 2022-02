Rivoli, senzatetto morto dopo pestaggio: un fermo

Il 53enne è morto domenica sera in ospedale. Il sospettato, accusato di omicidio preterintenzionale, sarà ascoltato in procura

È stato rintracciato e fermato dai carabinieri il presunto assassino di Andrei Danila, il senzatetto 53enne di origini romene morto domenica sera all'ospedale di Rivoli (Torino) dopo un pestaggio. A quanto si apprende da fonti investigative si tratterebbe di un connazionale della vittima. Il sospettato, accusato di omicidio preterintenzionale, sarà ascoltato in procura dal pm Rossella Salvati, titolare dell'inchiesta.

La morte dell'uomo

Andrei Danila viveva in una baracca lamiere nei pressi di un cavalcavia della tangenziale, a Collegno (Torino). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, domenica mattina l'uomo è stato picchiato a sangue. Sentendosi male, nel pomeriggio ha chiamato i carabinieri, facendo loro il nome della persona che lo aveva aggredito. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo il suo arrivo. Per l'autopsia sarebbe stato strangolato. La perizia autoptica ha evidenziato infatti una rottura delle laringe, la rottura della vertebra cervicale e un'emorragia interna causata dalla rottura della milza per i calci e i pugni presi.