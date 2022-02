Rivoli, aggredito senzatetto: muore in ospedale

Un senza fissa dimora è morto ieri sera all'ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, per le ferite riportate in una aggressione. Si tratta di un 53enne di origini romene, che viveva in una baracca lungo il sottopasso della tangenziale Nord. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta ieri mattina a Collegno (Torino). I militari indagano per identificare i responsabili.