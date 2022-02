Furino ricoverato, figlia: “Capitano sotto 2 a 0, ma è in partita”

Le condizioni restano gravi ma stabili. Tra i messaggi di incoraggiamento e affetto c’è anche quello del governatore del Piemonte Alberto Cirio: “Beppe, non c’è solo una Regione, ma un intero Paese a fare il tifo per te”

"Il capitano è sotto due a zero, ma è in partita. Il margine per ribaltare il risultato c'è, e con un po' di fortuna passiamo il turno". Usa questa metafora Federica Furino, giornalista e figlia di Beppe, ex capitano della Juventus ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Moncalieri per una emorragia cerebrale. "Ringrazio tutti per la ola di affetto”, aggiunge la figlia sui social. “E, mi raccomando, continuate a tifare".

Le condizioni di Furino

Le sue condizioni, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, restano gravi, ma stabili, e prosegue la terapia farmacologica per il riassorbimento del versamento di sangue.

Cirio: “Beppe, l’intero Paese tifa per te”

Sono migliaia i messaggi di incoraggiamento, e di affetto, ricevuti in queste ore, tra cui quello del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che della Juve è anche tifoso. "In queste ore, in ospedale, un grande campione sta giocando la partita più importante. Beppe, non c'è solo una Regione, ma un intero Paese a fare il tifo per te", scrive sui social il governatore, che sul suo profilo posta la figurina di Beppe Furino con la maglia azzurra dell'Italia.