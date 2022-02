Giuseppe Furino grave in ospedale, ha avuto un'emorragia cerebrale

A marzo 2021 la morte della moglie

Nel marzo scorso l'ex capitano della Juventus, vincitore di otto scudetti, ha vissuto il dramma della morte della moglie Irene dopo aver contratto il Covid. "Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti", aveva detto raccontando il suo "dolore indescrivibile".