Covid Piemonte, bollettino: 1.519 nuovi casi. I ricoverati sono 1.317

L'Unità di crisi della Regione comunica oggi 1.519 nuovi contagi Covid, con una quota del 7,5% sui 20.322 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 17.065 antigenici.

Il bollettino

Prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensiva (meno tre rispetto a ieri, il totale scende a 50) mentre negli altri reparti si registra un aumento di 45 (il dato complessivo risale a 1.267). Quattro i morti, tra i quali uno oggi. I nuovi casi di guarigione sono 1.988, le persone in isolamento domiciliare sono 53.071. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 966.448 casi, 12.948 decessi e 899.112 guariti.