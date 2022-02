Torino, un migliaio in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro

Anche a Torino gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e le modalità per l’esame di maturità volute dal ministro Bianchi. Circa un migliaio i manifestanti che si sono radunati in piazza XVIII Dicembre, da dove è prevista la partenza di un corteo. Vi aderiscono le oltre quaranta scuole occupate in queste settimane di protesta, ma sono presenti anche i sindacati e gli universitari. Ad aprire il corteo lo striscione “Contro alternanza maturità e repressione no alla scuola del padrone”. "Se non cambierà lotta dura sarà" è lo slogan scandito dai giovani.