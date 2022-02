Covid Piemonte, il bollettino: 6.921 casi. I ricoverati sono 2.093

Si registra un calo dei ricoveri: 110 in terapia intensiva, meno sei rispetto a ieri, e 1.983 nei reparti ordinari, meno otto

Scende all'8,6% la percentuale dei positivi al Covid in Piemonte, 6.921 sugli 80.114 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Il bollettino

Si registra un calo dei ricoveri: 110 in terapia intensiva (meno sei) e 1.983 nei reparti ordinari (meno otto). L'Unità di crisi regionale registra 24 decessi, uno dei quali relativo alla giornata di oggi, e 14.835 nuovi guariti. Scendono a 108.191 le persone in isolamento domiciliare. In calo anche gli attualmente positivi, che sono 110.284. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 910.200 positivi, 12.696 decessi e 787.220 guariti.