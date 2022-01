Maltempo, vento a 180 chilometri orari sulle montagne torinesi

Raffiche di vento foehn fino a quasi 180 chilometri orari sulle montagne del Piemonte, oltre i 70 a Torino. È la tempesta provocata dalla combinazione tra un fronte freddo sceso dal Nord Europa e lo scontro tra l'alta pressione sull'Europa occidentale e la bassa pressione sulla parte orientale del continente. Lo spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. (INCENDIO IN VAL DI SUSA)

Le richieste di intervento

Sono numerose le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Torino per il forte vento in città e nelle valli Valsusa, Sangone e del Pinerolose. Decine gli interventi nel capoluogo piemontese per alberi e pali pericolanti, cartelloni e parti di copertura dei tetti sollevati dalle raffiche. Il vento dovrebbe soffiare, secondo le previsioni di Arpa, fino a tutto mercoledì.

Le raffiche di vento

Le stazioni meteo di Arpa hanno registrato oggi raffiche a 178.6 kmh sopra Ceresole Reale, nel parco nazionale del Gran Paradiso, 131 kmh sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere; 84.6 in bassa Valle di Susa, ai laghi di Avigliana, e 73 kmh alla periferia di Torino.