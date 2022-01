Incendio in Val di Susa, fiamme nei boschi nella zona del Col del Lys

Il lavoro di spegnimento è ostacolato dal forte vento che soffia dalla tarda mattinata. In Piemonte non piove da oltre 50 giorni e dal 16 gennaio è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi

Un grosso incendio si è sviluppato oggi nei boschi sopra Rubiana, nella zona del Col del Lys, in Val di Susa, il fumo è visibile da tutta Torino. Il lavoro di spegnimento dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio è ostacolato dal forte vento che soffia dalla tarda mattinata.

Gli incendi in Val di Susa

Già nel pomeriggio di ieri un altro incendio boschivo era scoppiato in Valle di Susa, a Bussoleno, nella zona dell'Orrido di foresto e per lo spegnimento erano dovuti intervenire due elicotteri. In Piemonte non piove da oltre 50 giorni e dal 16 gennaio è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi deciso dalla Regione.