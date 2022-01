Furto da 100mila euro a portavalori, due arresti a Torino

I carabinieri hanno arrestato a Torino i presunti autori del furto da 100mila euro, lo scorso aprile nella centralissima via Roma, a un portavalori. In manette sono finiti due uomini, accusati di un altro furto avvenuto nel marzo 2017 a un altro portavalori a cui furono sottratti circa 700mila euro.

Le indagini

Gli autori dei furti sono stati identificati dai carabinieri dopo aver visionato decine e decine di ore di immagine delle telecamere sicurezza nella zona dei furti. Secondo i militari, i due utilizzavano dei dispositivi jammer per aprire la chiusura allarmata dei veicoli, poi salivano sui mezzi e prelevavano il denaro nel momento in cui le guardie giurate erano scese per ritirare altre bolgette con dentro gli incassi.