Covid, il Piemonte è da oggi in zona arancione

L'ingresso della regione nella nuova fascia, dopo 28 settimane in bianco e tre in giallo, non comporta per le persone vaccinate nessuna privazione né ulteriori restrizioni nelle loro attività quotidiane e nella loro socialità

Il Piemonte è da oggi in zona arancione (COSA CAMBIA). È quanto previsto dall’ordinanza firmata venerdì dal ministro della Salute, che ha sancito il cambio di colore per la regione insieme a Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia, che si sono così aggiunte alla Valle d’Aosta. L'ingresso nella nuova fascia, dopo 28 settimane in bianco e tre in giallo, non comporta per le persone vaccinate nessuna privazione né ulteriori restrizioni nelle loro attività quotidiane e nella loro socialità. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)