Donna morta in incendio a Borgosesia, Procura apre un fascicolo

La procura di Vercelli, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti dopo la morte di Maria Grazia Della Latta, 81 anni, avvenuta ieri mattina a seguito di un incendio divampato nell’abitazione in cui viveva con il suo badante a Borgosesia. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo: i magistrati dovranno appurare la causa del rogo e se esistono eventuali responsabilità. La pista su cui si sono orientati gli investigatori fin dalle prime ore di ieri, tuttavia, rimane una sigaretta lasciata accesa. La donna, a quanto raccontano i conoscenti, era un'accanita fumatrice, e aveva l'abitudine di fumare anche in camera da letto. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine era stato lo stesso badante dopo aver visto il fumo.