Incendio in abitazione a Borgosesia, un morto carbonizzato

Una persona è morta carbonizzata nell'incendio della sua abitazione a Borgosesia, nel Vercellese. Lo rende noto il 118. E' accaduto in via Libertà, nei pressi di Cancino. Le operazioni di spegnimento delle fiamme, rende noto il sindaco Paolo Tiramani, sono ancora in corso. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Sul posto, con i vigili del fuoco, stanno intervenendo i carabinieri e la polizia locale, che sta deviando il traffico.