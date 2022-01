Juventus, Federico Chiesa sarà operato domani a Innsbruck

Federico Chiesa verrà operato sabato 15 gennaio a Innsbruck, in Austria, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nel match contro la Roma dello scorso 9 gennaio e che di fatto ha sancito la fine della sua stagione. L'intervento sarà eseguito dal professor Christian Finck. Poi l’esterno della Juventus e della Nazionale potrà iniziare il percorso di riabilitazione. Chiesa, classe '97, non sarà dunque a disposizione del ct Roberto Mancini per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali.