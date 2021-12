Incidente sul lavoro a Torino, operaio cade da un'altezza di 8 metri

Un operaio è precipitato da una altezza di circa otto metri mentre eseguiva lavori di allacciamento alla rete elettrica in un cantiere in via Correggio, a Torino. L'uomo ha riportato un trauma toracico e addominale e la frattura di alcune vertebre. Subito soccorso, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Cto di Torino.